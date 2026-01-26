Dal Cilento al Sannio la Campania porta i suoi oli d’eccellenza a Bari

Dal Cilento al Sannio, la Campania presenta i suoi oli di alta qualità a Bari. In occasione della seconda edizione di Evolio Expo, la fiera B2B dedicata all’olio extra vergine di oliva, aziende e professionisti si incontrano alla Fiera del Levante dal 29 al 31 gennaio per approfondire le novità e le eccellenze del settore.

La Puglia si prepara ad ospitare la seconda edizione di Evolio Expo, la fiera B2B dedicata all’olio extra vergine di oliva, in programma dal 29 al 31 gennaio alla Fiera del Levante di Bari. L’evento, patrocinato dal Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è organizzato da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante, con il supporto del Dipartimento Agricoltura e del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell’ Associazione Nazionale Città dell’Olio. La Puglia, con il 50% della produzione olivicola nazionale, rappresenta il cuore della filiera italiana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

