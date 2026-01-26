Cyber 4.0 in missione per la Farnesina

La Farnesina ha avviato un nuovo programma di cooperazione con il Ghana, volto a rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere la collaborazione tra i due Paesi. Il progetto, finanziato dalla Farnesina e coordinato da Cyber 4.0, mira a sviluppare iniziative condivise nel settore digitale e delle tecnologie, favorendo lo scambio di competenze e conoscenze. Un passo importante per consolidare i rapporti internazionali e promuovere l’innovazione.

LA FARNESINA ha finanziato un nuovo programma di cooperazione tra Italia e Ghana, che viene coordinato da Cyber 4.0 come soggetto attuatore dell’intervento. Guiderà un programma di Cyber Capacity Building volto a supportare il Ghana nel rafforzamento di resilienza, competenze tecniche e cyber diplomacy. Cyber 4.0 è il centro di competenza nazionale ad alta specializzazione per la cybersecurity ed è uno degli 8 centri finanziati dal ministero dello Sviluppo Economico. La missione del Centro è accompagnare policy maker, imprese e Pubbliche Amministrazioni in un percorso di crescita verso una digitalizzazione sicura, grazie a soluzioni concrete, strategiche e sostenibili basate su conoscenze, tecnologie innovative e servizi abilitanti sviluppati con le competenze del proprio network, che valorizzino le eccellenze del Paese nel contesto europeo e internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

