Cuore grinta e rimpianti | la Jomi Salerno saluta l’Europa

La Jomi Salerno si congeda dall’EHF European Cup dopo una vittoriosa prestazione contro l’Hazena Kynzvart, conclusa 32-29. Nonostante l’impegno e la determinazione dimostrati sul campo, la squadra salernitana termina il percorso a causa della differenza reti sfavorevole, che favorisce le ceche. Un’uscita amara, ma segnata da cuore e grinta, che chiude un’importante esperienza europea per il club campano.

Tempo di lettura: 2 minuti Una Jomi Salerno dal cuore enorme supera l’ Hazena Kynzvart per 32-29, ma deve dire addio all’ EHF European Cup a causa della differenza reti che premia le ceche, qualificate ai quarti di finale. Resta però una prestazione maiuscola per le ragazze di coach Chirut, che escono dalla competizione a testa altissima, con la consapevolezza di aver fatto davvero tutto il possibile per centrare l’impresa. L’avvio di gara è favorevole all’Hazena, che dopo 5 minuti conduce 6-3, ma con il passare dei minuti Salerno cresce d’intensità e lucidità. Al 14’, il gol di Andriichuk ristabilisce la parità sul 7-7, segnando di fatto l’inizio di un’altra partita: una Jomi meno contratta, più determinata e sempre pienamente dentro il match. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

