Cultura | domani presentazione ricerca su Stem e social in Italia quasi 1 mld visualizzazioni

Domani si presenta una ricerca sull'impatto delle tecnologie STEM e dei social media in Italia, con quasi un miliardo di visualizzazioni negli ultimi 12 mesi. L'analisi analizza le dinamiche di diffusione e il ruolo delle piattaforme digitali nel dibattito pubblico, offrendo un quadro aggiornato sulle tendenze e l'interesse verso le discipline scientifiche e tecnologiche nel contesto italiano.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Negli ultimi 12 mesi il dibattito online sulle discipline Stem in Italia ha generato 7.3 milioni di post, 260 milioni di interazioni social e 985 milioni di visualizzazioni video con un sentimento positivo all'80% suscitando, tra gli utenti, interesse, entusiasmo e orgoglio. I temi più citati nei post sono lavororecruiting (21%), formazione (19%), aziende (17%) e istituzioni (16%), seguiti da innovazione (14%), donne nelle Stem (7%) e ricerca e sviluppo (6%). Se si guarda invece alle interazioni, il peso della formazione cresce (24%), seguita da lavororecruiting (20%) e dal tema delle donne nelle Stem (14%).

