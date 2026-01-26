Cuffaro l’intercettazione con il suo vice e il mistero di Lauretta della Protezione civile

In questo articolo analizziamo la vicenda legata a Cuffaro, l’intercettazione con il suo vice e il mistero di “Lauretta” della Protezione civile. La situazione ha suscitato diverse interpretazioni e pone questioni sulla trasparenza e i rapporti tra politica e istituzioni. Di seguito, approfondiamo i dettagli e le reazioni legate a questo episodio, offrendo un quadro chiaro e accurato della vicenda.

“Cuffaro? Affari suoi, ognuno per la sua strada”. È la presa di distanze esplicita che l’onorevole Ignazio Abbate, eletto all’Assemblea regionale siciliana con lo scudo crociato dell’ex governatore, rilascia ai microfoni dello Stato delle cose in onda stasera, lunedì 26, alle 21.15 su Rai3. Nella Sicilia dei cicloni atmosferici e giudiziari, rileggendo l’ informativa sull’ inchiesta che ha travolto Totò Cuffaro, qualche dubbio sulla bontà delle nomine alla Protezione civile e sui rapporti tra Cuffaro, il direttore dell’ente Salvatore Cocina e il presidente della regione Renato Schifani torna a galla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuffaro, l’intercettazione con il suo vice e il mistero di “Lauretta” della Protezione civile Inchiesta sulla sanità in Sicilia, l'intercettazione tra Cuffaro e l'assessora Amata depositata nell'appello della Procura di PalermoUn'intercettazione depositata nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità siciliana svela una conversazione tra Totò Cuffaro, l’assessora Amata e il manager Caltagirone, coinvolti in un'indagine sul presunto sistema di appalti, nomine e concorsi pubblici. Leggi anche: In appalto la difesa costiera di Mili moleti, gara con fondi della Protezione civile Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Alla scoperta del metodo Cuffaro e della Nuova DC; Elezioni locali: candidati sostenuti dal vino Cufaro. Cuffaro, l’impresa di Filippo Paradiso: Estranei al casoLe intercettazioni di Totò Cuffaro, indagato per corruzione a Palermo, che parlano di Filippo Paradiso potrebbero creare qualche guaio all’ex poliziotto ed ex consulente della Presidenza del Consiglio ... ilfattoquotidiano.it Cuffaro: L’ex poliziotto Filippo Paradiso mi disse: parli assai al telefonoC’è stato un momento in cui l’eterno Totò Cuffaro raccontava di esser stato messo in guardia sul rischio intercettazioni. Addirittura, sosteneva, qualcuno gli aveva riportato le parole da lui stesso ... ilfattoquotidiano.it Le elezioni comunali di Palermo e quel candidato sponsorizzato con il vino di Totò. Il sistema Cuffaro, amici e clienti. Tutte le carte del Ros dei carabinieri inviate alla procura della repubblica prima del (secondo) arresto dell'ex governatore della Sicilia. Sul Do - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.