Cuenca Como è ormai vicino alla conclusione dell’accordo con il Barcellona, con solo alcuni dettagli da definire. Le ultime notizie indicano che l’affare per il giovane classe 2007 è in fase di finalizzazione. Il Como conferma il suo interesse per il mercato spagnolo, puntando a rafforzare la squadra con talenti emergenti. Restano aggiornamenti importanti in vista della definizione dell’operazione.

Calciomercato Torino: scambio con la Lazio! Due giocatori al centro della trattativa, chi sono e qual è lo scenario attuale Lazio, Lotito esce allo scoperto: «Non è una squadra in svendita! La permanenza di Romagnoli era fondamentale, su eventuali nuovi acquisti.». L’annuncio! Calciomercato Napoli: sondaggio per Terrier del Bayer Leverkusen. Chi è e cosa filtra sul possibile acquisto in attacco. I dettagli Cuenca Como, è fatta: si sta limando solo questo ultimo dettaglio con il Barcellona. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cuenca Como, è fatta: si sta limando solo questo ultimo dettaglio con il Barcellona. Aggiornamenti importanti sull’affare

Approfondimenti su cuenca como

Il Calciomercato del Como sembra indirizzato verso un'importante operazione con il Barcellona, con la trattativa per Cuenca ormai in fase di definizione.

Si prospetta un possibile ritorno di Leali alla Juventus, tornando così a vestire la maglia della società in cui ha iniziato la sua carriera.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su cuenca como

Argomenti discussi: Chi è Andres Cuenca, il classe 2007 del Barcellona ad un passo dal Como: carriera, ruolo e caratteristiche; Como-Cuenca, l'idea è bloccarlo a gennaio e prelevarlo a zero in estate. Prosegue la trattativa per Kaiki del Cruzeiro; Calciomercato: il Napoli insiste per Marcos Leonardo, il Como rilancia su Cuenca; ? Como, quasi fatta per Cuenca dal Barça: il ragazzo sarà poi girato in prestito.

Chi è Andrés Cuenca: il talento del Barcellona nel mirino del ComoChi è Andrés Cuenca, il difensore del Barcellona vicino al Como: carriera, ruolo e caratteristiche tecniche del talento spagnolo classe 2007 ... tag24.it

Un fiore dalla Masia: chi é Andrés Cuenca, il 2007 che piace a FabregasIl Como lavora per Andrés Cuenca, 2007 del Barcellona. L'obiettivo è quello di bloccarlo a gennaio per poi prenderlo a zero in estate. gianlucadimarzio.com

Corriere dello Sport: “Cuenca è molto vicino al Como. Genoa: Bakambu Tutte le trattative del giorno in #serieA” - facebook.com facebook

Il #Como è in chiusura per Andreas #Cuenca, il #barcellona manterrà il 30% sulla futura vendita del giocatore. #FCB [ @FabrizioRomano] x.com