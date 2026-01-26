Cuenca Como è fatta | si sta limando solo questo ultimo dettaglio con il Barcellona Aggiornamenti importanti sull’affare
Cuenca Como è ormai vicino alla conclusione dell’accordo con il Barcellona, con solo alcuni dettagli da definire. Le ultime notizie indicano che l’affare per il giovane classe 2007 è in fase di finalizzazione. Il Como conferma il suo interesse per il mercato spagnolo, puntando a rafforzare la squadra con talenti emergenti. Restano aggiornamenti importanti in vista della definizione dell’operazione.
Cuenca Como, è fatta: si sta limando solo questo ultimo dettaglio con il Barcellona.
Calciomercato Como, affare Cuenca a un passo: il Barcellona apre, trattativa in chiusura
Il Calciomercato del Como sembra indirizzato verso un'importante operazione con il Barcellona, con la trattativa per Cuenca ormai in fase di definizione.
Leali Juventus: ritorno ‘a casa’ per l’ex talento del vivaio bianconero? Si può aprire questo scenario nelle prossime settimane. Aggiornamenti importanti
Si prospetta un possibile ritorno di Leali alla Juventus, tornando così a vestire la maglia della società in cui ha iniziato la sua carriera.
Argomenti discussi: Chi è Andres Cuenca, il classe 2007 del Barcellona ad un passo dal Como: carriera, ruolo e caratteristiche; Como-Cuenca, l'idea è bloccarlo a gennaio e prelevarlo a zero in estate. Prosegue la trattativa per Kaiki del Cruzeiro; Calciomercato: il Napoli insiste per Marcos Leonardo, il Como rilancia su Cuenca; ? Como, quasi fatta per Cuenca dal Barça: il ragazzo sarà poi girato in prestito.
Chi è Andrés Cuenca: il talento del Barcellona nel mirino del ComoChi è Andrés Cuenca, il difensore del Barcellona vicino al Como: carriera, ruolo e caratteristiche tecniche del talento spagnolo classe 2007 ... tag24.it
Un fiore dalla Masia: chi é Andrés Cuenca, il 2007 che piace a FabregasIl Como lavora per Andrés Cuenca, 2007 del Barcellona. L'obiettivo è quello di bloccarlo a gennaio per poi prenderlo a zero in estate. gianlucadimarzio.com
Corriere dello Sport: “Cuenca è molto vicino al Como. Genoa: Bakambu Tutte le trattative del giorno in #serieA” - facebook.com facebook
Il #Como è in chiusura per Andreas #Cuenca, il #barcellona manterrà il 30% sulla futura vendita del giocatore. #FCB [ @FabrizioRomano] x.com
