Cucchiaio assurdo su rigore | il pallone sale oltre la traversa e poi precipita

Durante una partita, il giovane brasiliano Joao Henrique ha eseguito un cucchiaio sorprendente, con un rigore che ha sorpreso tutti. Il pallone ha superato la traversa, salendo in modo insolito prima di precipitare in porta. Un gesto tecnico che ha attirato l’attenzione, dimostrando precisione e creatività nel momento decisivo. Un episodio che rimarrà nella memoria degli appassionati di calcio per la sua originalità e correttezza sportiva.

