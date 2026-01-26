Cu non voli mi sciorba | spettacolo di beneficenza per i 50 anni dei Kalavrìa

Venerdì 30 gennaio alle 20.30, al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, si terrà “Cu non voli mi sciorba – 50 anni di live”, uno spettacolo di beneficenza dedicato ai cinquant’anni dei Kalavrìa. L’evento, con ingresso a offerta, sostiene l’Hospice “Via delle Stelle” e rappresenta un’occasione per condividere un momento di musica e solidarietà nella città.

Venerdì 30 gennaio, alle ore 20.30, il Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria ospiterà un evento carico di significati artistici e sociali: “Cu non voli mi sciorba – 50 anni di live”, serata speciale dedicata all’Hospice “Via delle Stelle”, a cui sarà devoluta parte dell’incasso. Avevo 14 anni e insieme all’inseparabile Memè Zumbo abbiamo iniziato a cantare le canzoni del nostro popolo, stimolati anche dall’amicizia con Ermanno Profazio, figlio del grande maestro Otello. Tra una battuta e una ragazzata è nata un’idea che sognava un palco vero. Quella voglia immensa di suonare musica popolare si è trasformata in un percorso lungo cinquant’anni".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

