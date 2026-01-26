crollo casoria sopralluogo del consigliere regionale buonajuto

Il consigliere regionale Ciro Buonajuto, accompagnato dall’architetto Alessandro Puzone, ha effettuato questa mattina un sopralluogo a Casoria, in provincia di Napoli, in seguito al crollo di una porzione di palazzina avvenuto il 23 gennaio scorso in via Cavour. L’operazione è volta a valutare le condizioni strutturali dell’edificio e a individuare eventuali interventi necessari per garantire la sicurezza dei residenti.

Il consigliere regionale Ciro Buonajuto, accompagnato dall'architetto Alessandro Puzone, si è recato questa mattina a Casoria, in provincia di Napoli, dove una porzione di una palazzina di via Cavour è crollata il 23 gennaio scorso. In questo momento gli sfollati sono 115, poiché questa mattina 25 persone sono state costrette a lasciare la propria abitazione, ma il numero sembra destinato ad aumentare nelle prossime ore. Nel corso del sopralluogo, Buonajuto e Puzone hanno verificato di persona l'evoluzione delle operazioni di assistenza, ascoltando le preoccupazioni dei cittadini sfollati e portando la solidarietà della Regione Campania al sindaco di Casoria, Raffaele Bene.

Oggi si è svolta una riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi a Casoria, istituito dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta del sindaco Raffaele Bene.

Oggi il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, recentemente interessata da un crollo.

