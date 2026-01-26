Crolla muro in centro a Tarquinia

Questa mattina a Tarquinia si è verificato il crollo di un muro di contenimento in via Tuscia, avvenuto intorno alle 5. L’incidente ha causato un crollo parziale sulla strada, senza conseguenze per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per valutare la stabilità dell’area e mettere in sicurezza la zona.

Crollo all'alba per il cedimento improvviso di un muro di contenimento a Tarquinia. Erano circa le 5 di questa mattina quando la struttura, situata in via Tuscia, è collassata su se stessa finendo parzialmente in strada. Il muro era già sotto osservazione e presentava delle opere di puntellamento che, purtroppo, non sono bastate a contenere la spinta del terreno, probabilmente appesantito dalle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore. L'allarme è scattato pochi minuti dopo il distaccamento. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco e i volontari dell'Aeopc di Tarquinia, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e transennare il tratto interessato dai detriti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su crolla muro

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, si è verificato il crollo di un muro di una vecchia fabbrica dismessa all'Arenaccia, nel centro di Napoli.

A causa delle recenti intense precipitazioni, un muro di contenimento a Castro dei Volsci, nel Frusinate, è venuto giù, provocando danni alle vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su crolla muro

Argomenti discussi: FOTOGALLERY | Crollo di un muro di contenimento a Tarquinia; Crolla un muro in via dell’Abbadessa, travolta un’auto in sosta; Crolla un muro in via dell’Abbadessa: auto in sosta schiacciata dai mattoni; Enna, crolla un muro in viale delle Olimpiadi. Due frane ad Aidone.

Crolla muro del centro sociale: Segnalato da due anni. Il Comune doveva intervenireUn boato rompe il silenzio della notte. I residenti pensano a un incidente ma non possono immaginare quello che poi vedranno con i loro occhi: lo storico muro che separa il centro sociale ‘Le Rose’ ... ilrestodelcarlino.it

Crolla il muro di confine di un palazzo storico, paura in centroOristano Che i lavori di messa in sicurezza fossero urgenti lo si sapeva da tempo, ma ora diventano improcrastinabili. Il muro di confine del Palazzo Paderi con gli altri edifici nel lato che dà sul v ... msn.com

Crolla muro di contenimento a Tarquinia Cronaca - È successo intorno alle 5 del mattino in via della Tuscia - Sul posto i vigili del fuoco e l'ufficio tecnico del comune Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/crolla-muro-contenimento-tarquinia/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook

Maltempo, crolla muro sostegno piazza a Mazzeo. Sindaco Taormina valuta evacuazione borgo #ANSA x.com