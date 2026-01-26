Criminalità senza freni a Pomigliano colpo in un’abitazione

A Pomigliano d’Arco, la criminalità si manifesta con episodi di furto. Nella notte, una villetta nel centro cittadino, abitata da due pensionati, è stata presa di mira da ladri. Questo episodio evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e di attenzione nella zona. Un’attenzione che deve essere condivisa da tutta la comunità per garantire maggiore tranquillità e tutela per i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Criminalità senza freni a Pomigliano d’Arco. Un furto è stato messo a segno la scorsa notte all’interno di una villetta del centro cittadino abitata da due pensionati. I ladri sono entrati da una porta finestra, al piano terra, mettendo l’abitazione a soqquadro e portando via alcuni monili. Al risveglio per i due pensionati l’amara sorpresa. A loro non è rimasto altro che allertare le forze dell’ordine. La questione della criminalità predatoria nel comune dell’hinterland napoletano è stata già affrontata nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

