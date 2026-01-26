Crescono i cantieri della cultura Un mese per ‘costruire’ la vittoria

Nel prossimo mese si intensificano le attività legate alla candidatura della Capitale Italiana della Cultura 2028. Con l’audizione al ministero della Cultura prevista per il 27 febbraio, le finaliste si preparano a presentare i propri progetti davanti alla commissione competente. Un percorso che richiede impegno e attenzione, nel rispetto delle scadenze e delle procedure stabilite, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Poco più di un mese per preparare l’audizione del 27 febbraio al ministero della Cultura davanti alla commissione che fra le dieci finaliste sceglierà poi – presumibilmente a metà marzo – la Capitale Italiana della Cultura 2028. "Io gioco per vincere" dice convinto Umberto Broccoli, pronto a mettere la sua capacità di divulgatore a vantaggio del progetto che ha sposato con grande impegno. Un progetto – quello contenuto in “La luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia” - che ha dalla sua un vantaggio importante rispetto a quello dei dossier delle città contendenti: è un laboratorio perfetto per mettere in atto una rinascita, o comunque una crescita di un territorio che ha grandi potenzialità che non sono state del tutto sfruttate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crescono i cantieri della cultura. Un mese per ‘costruire’ la vittoria Leggi anche: I Carabinieri di Benevento a scuola per costruire la cultura della legalità Leggi anche: A Parma la XVIII edizione del Mese della Cultura Albanese Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Crescono i cantieri della cultura. Un mese per ‘costruire’ la vittoria; The Core e Soho House: i cantieri infiniti dei club da ultra ricchi che fine hanno fatto?; Como, 87mila corse in un anno: crescono i passeggeri, restano i disagi; Casa Chantal diventa centro migranti, crescono i richiedenti asilo: Mathi si spacca sul futuro della struttura. Crescono i reati ambientali. Più sanzioni e denunce da parte della polizia localeDal report 2025 emerge un aumento di violazioni tra cui i rifiuti abbandonati. Calano gli illeciti in materia edilizia. Codice della strada, elevate 1.200 multe. msn.com PNRR: i Comuni anticipano 3,2 miliardi per salvare i cantieri. Il report della Corte dei Conti sulla spesaPNRR enti territoriali Corte Conti Oltre il 75% dei progetti locali è già in fase di esecuzione, ma la complessità dei lavori ... energiaoltre.it Dalla Regione ai Comuni: quando i bandi funzionano, i territori crescono davvero Oggi arrivano risorse concrete alla Provincia di Padova e a diversi territori padovani per il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale: oltre 219 mila euro ch - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.