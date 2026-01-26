Cremonese Inter biglietti settore ospiti | quando escono e prezzo

I biglietti per il settore ospiti della partita Cremonese-Inter sono disponibili e le date di uscita sono state annunciate. Il prezzo dei tagliandi e le modalità di vendita variano in base all’evento, quindi è importante consultare i dettagli ufficiali. Con un calendario di partite molto fitto, gennaio rappresenta un mese decisivo per i tifosi che desiderano assistere alla gara, anche in trasferta.

Cremonese Inter biglietti settore ospiti. Il calendario dell’ Inter non conosce pause: la stagione è entrata in una fase particolarmente calda e gennaio si conferma il mese chiave, con una gara praticamente ogni tre giorni. Dopo Inter-Pisa e l’ultimo impegno del girone di Champions League contro il Borussia Dortmund, i nerazzurri saranno attesi dalla trasferta sul campo della Cremonese di Davide Nicola. L’appuntamento è fissato per domenica 1 febbraio alle ore 18, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Ma il tour de force non si fermerà qui: subito dopo, mercoledì 4 febbraio alle ore 21, l’Inter tornerà in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara secca, contro il Torino.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su cremonese inter

L'attesa per il match tra Atalanta e Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su cremonese inter

Argomenti discussi: Cremonese-Inter, le modalità per l’acquisto dei biglietti; Cremonese-Inter, vendita dei biglietti divisa in due fasi; Il programma del Settore Giovanile rossonero: 24, 25 e 28 gennaio 2026; Serie A - Spettatori 21° turno: in aumento dopo il minimo stagionale.

Biglietti Inter-Juventus: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby d'ItaliaInter e Juventus si sfidano a febbraio a cinque mesi di distanza dal pirotecnico 4-3 dell'Allianz Stadium a favore dei bianconeri: tutte le informazioni sui biglietti e quanto costano. goal.com

Biglietti Milan-Inter: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby della MadonninaMilan e Inter si affrontano nel derby di ritorno dopo il successo rossonero nella gara d’andata: tutte le informazioni sui biglietti del match, i prezzi, le fasi di vendita e dove acquistarli online. calciomercato.com

#Cremonese, colpo in attacco prima della sfida contro l'Inter: arriva Milan #Djuric dal Parma x.com

Tommaso Barbieri ammonito, diffidato, salterà Cremonese - Inter ! TAAAAAAAAC #SassuoloCremonese - facebook.com facebook