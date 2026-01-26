CransRoma pronta a invio investigatori

La Procura di Roma si appresta a inviare un team di investigatori in Canton Vallese, in Svizzera, nell’ambito dell’inchiesta sul rogo di Crans-Montana. L’obiettivo è collaborare con le autorità svizzere per approfondire le cause dell’incendio che ha causato 40 vittime, tra cui sei italiani. L’operazione mira a raccogliere elementi utili a ricostruire con precisione quanto accaduto e a chiarire eventuali responsabilità.

13.25 La Procura di Roma, nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana (6 italiani fra le 40 vittime) è pronta a inviare in Canton Vallese un team d'investigatori, agenti di Squadra Mobile,per affiancare nelle indagini i colleghi svizzeri. E' quanto si legge nella rogatoria trasmessa ai magistrati di Sion. I Pm di Roma entro febbraio dovrebbero recarsi in Svizzera per incontrare i colleghi. Ieri la premier Meloni ha chiesto alla Svizzera una "squadra investigativa comune" dopo le "lacune" nelle indagini.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Procura di Roma pronta ad inviare investigatori a Crans-MontanaLa Procura di Roma si appresta a inviare un team di investigatori della Squadra Mobile a Crans-Montana, nell’ambito dell’indagine sulla recente strage. Crans-Montana, la procura di Roma è pronta a inviare gli investigatori in affiancamento agli svizzeriLa procura di Roma si prepara a collaborare con le autorità svizzere nell’ambito di un’indagine in corso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Crans-Montana, testimoni contro Moretti: Un altro incendio nel 2024; Crans-Montana, la Procura di Roma procede anche per disastro colposo. Ma gli svizzeri non sono collaborativi; Crans Montana, i pc dei Moretti sequestrati solo il 14 gennaio. Gli avvocati di parti civili e i dubbi…; Stop alla malamovida. Il Comune vieta l’alcol nelle piazze dei giovani. Procura di Roma pronta ad inviare investigatori a Crans-Montana(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Procura Roma, nell'ambito dell'indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, è pronta ad inviare un team ... notizie.tiscali.it Strage Crans-Montana, la Procura di Roma apre una inchiesta e invia ispettoriLa Procura Roma, nell’ambito dell’indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, è pronta ad inviare un team di investigatori – composto da agenti della Squadra Mobile – che affiancheranno gli ... secondopianonews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.