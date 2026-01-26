A seguito dell’incendio in un locale di Crans-Montana gestito dai coniugi Moretti, emergono nuovi dettagli sul passato dei locali coinvolti. L’indagine si concentra anche su altre attività associate, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità. La situazione solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei locali, mentre le autorità proseguono le verifiche per fare luce sui fatti e sulle eventuali connessioni.

Emergono nuovi dettagli sul passato dei locali gestiti dai coniugi Moretti, oggi al centro dell’inchiesta per la tragedia di Crans-Montana. Il Tg1 ha diffuso questa sera alcune immagini esclusive dell’intervento dei vigili del fuoco svizzeri in un incendio avvenuto a marzo 2024. Il rogo aveva coinvolto un locale nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana, sempre nel Cantone Vallese. Secondo le ricostruzioni, le fiamme avevano distrutto completamente gli arredi interni del locale, allora in fase di ristrutturazione dopo il cambio di proprietà. Nonostante l’episodio, non sarebbero stati effettuati controlli negli altri due locali della coppia fino al disastro avvenuto il Capodanno 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, un altro incendio in un locale di Moretti. E spunta l’accusa: “Altri locali coinvolti”

Crans-Montana: nel 2024 un altro incendio in un locale dei coniugi MorettiNel 2024, a Crans-Montana, si è verificato un incendio in un locale gestito dai coniugi Moretti, aggiungendosi a un precedente episodio nel Cantone Vallese.

Crans-Montana, incendio in un altro locale dei Moretti: le immagini al Tg1A Crans-Montana, un altro incendio coinvolge un locale gestito dai coniugi Moretti, protagonisti dell’inchiesta in corso.

CRANS-MONTANA, LA NOTTE DELL’INCENDIO: CAUSE, ERRORI E RESPONSABILITÀ #cransmontana

