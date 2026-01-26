Una nuova testimonianza emerge riguardo a un incendio avvenuto nel 2024 a

A rivelare il precedente rogo è un dossier predisposto dall’avvocato Sébastien Fanti, legale che assiste alcune delle famiglie delle vittime, e che a breve verrà depositato presso la magistratura. Un incendio analogo a quello che nella notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellatio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Crans-Montana, spunta nuova testimonianza: "Nel 2024 un altro incendio a 'Le Constellation' causato dalla candele scintillanti" - VIDEO

A Crans-Montana nel 2024 si è verificato un incendio presso Le Constellation, legato alle candeline scintillanti.

A Madrid, un principio di incendio in un locale è stato causato da candeline scintillanti, evitando una tragedia simile a quella di Crans-Montana.

