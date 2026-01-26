Crans-Montana spunta nuova testimonianza | Nel 2024 un altro incendio a ' Le Constellation' causato dalla candele scintillanti - VIDEO
Una nuova testimonianza emerge riguardo a un incendio avvenuto nel 2024 a
A rivelare il precedente rogo è un dossier predisposto dall’avvocato Sébastien Fanti, legale che assiste alcune delle famiglie delle vittime, e che a breve verrà depositato presso la magistratura. Un incendio analogo a quello che nella notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellatio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su crans montana
Crans-Montana, già nel 2024 un incendio a Le Constellation per le candeline scintillanti
A Crans-Montana nel 2024 si è verificato un incendio presso Le Constellation, legato alle candeline scintillanti.
Le candele scintillanti e l'incendio: tragedia sfiorata a Madrid dopo Crans-Montana
A Madrid, un principio di incendio in un locale è stato causato da candeline scintillanti, evitando una tragedia simile a quella di Crans-Montana.
Ultime notizie su crans montana
Argomenti discussi: Crans-Montana, spunta l'ipotesi di nuovi indagati; Spunta un nuovo video di Crans-Montana: camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuoco; Crans Montana, spunta un nuovo video: il soffitto prende fuoco ma la festa continua come se niente fosse; Crans-Montana, spunta un altro incendio simile nel 2024 che può aggravare la posizione dei Moretti.
Lo Stato delle Cose tra il delitto di Garlasco e la strage di Crans-Montana. E spunta anche l'ombra della mafia CorsaLe domande scomode di Massimo Giletti. Le inchieste su cui riflettere. I principali fatti di cronaca. Come tutti i lunedì anche oggi, 26 gennaio, appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma di ... corrierediarezzo.it
Crans-Montana, spunta un altro incendio simile nel 2024 che può aggravare la posizione dei MorettiEmergono prove di un incendio precedente a Crans-Montana nel 2024, con dinamica simile. Se confermato, potrebbe aggravare la posizione dei Moretti ... virgilio.it
#CransMontana, Palazzo Chigi: rientro ambasciatore se le autorità giudiziarie collaborano #Svizzera x.com
Crans Montana, la Procura di Roma pronta ad inviare gli investigatori in Svizzera - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.