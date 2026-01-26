Crans-Montana torna al centro dell’attenzione dopo un nuovo incendio che richiama un episodio analogo avvenuto nel 2024. La dinamica e il locale coinvolto sono rimasti identici, ma il risultato finale è stato diverso. Si tratta di un episodio che rappresenta un monito, evidenziando l’importanza di interventi preventivi e di una maggiore attenzione per evitare conseguenze più gravi in futuro.

Il locale e la dinamica erano gli stessi. Il finale invece è stato diverso, una sorta di avvertimento rimasto purtroppo inascoltato. È sempre il bar Le Constellation. Ma non è la notte di Capodanno 2026 che ha causato quaranta morti. No, è il periodo delle festività del 2024, tredici mesi prima della strage. Risate, allegria, la sfilata delle candele scintillanti tra i tavoli. E poi, all’improvviso, le fiammelle che lambiscono il controsoffitto e quella sottospecie di mousse non ignifuga comprata da Jacques Moretti per pochi spiccioli da Hornbach, una catena di bricolage. Un principio d’incendio che divampa e viene spento alla svelta, senza conseguenze. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crans-Montana, scoperta choc: c’era già stato un incendio analogo nel 2024

A Crans-Montana nel 2024 si è verificato un incendio presso Le Constellation, legato alle candeline scintillanti.

Nel 2024, a Crans-Montana, si è verificato un incendio in un locale gestito dai coniugi Moretti, aggiungendosi a un precedente episodio nel Cantone Vallese.

