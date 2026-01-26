Le conseguenze della tragedia di Capodanno a Crans-Montana si riflettono anche sul piano finanziario, con stime di risarcimenti tra 600 milioni e un miliardo di franchi. Tuttavia, si prevede che il processo di liquidazione possa richiedere dai 10 ai 15 anni, evidenziando l’impatto duraturo di questo evento sulla comunità e sulle risorse coinvolte.

Le conseguenze della tragica strage di Capodanno a Crans-Montana continuano a farsi sentire, non solo dal punto di vista emotivo ma anche economico. Le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili coinvolte nel processo civile potrebbero aggirarsi tra i 600 milioni e il miliardo di franchi, secondo le prime stime diffuse da esperti legali e citate dal quotidiano svizzero Le Nouvelliste. Il processo civile, che seguirà quello penale, rischia di essere lungo e complesso. Si prevede che la liquidazione dei danni potrebbe richiedere anche 10 o 15 anni, salvo il ricorso a un accordo stragiudiziale che potrebbe accelerare notevolmente i tempi di pagamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana: “Risarcimenti tra 600 milioni e il miliardo di franchi”. Ma serviranno 10-15 anni per la liquidazione

Risarcimenti alle vittime di Crans Montana, la stima dell’esperto: “Fra 600 milioni e il miliardo”. Ma per averli ci potrebbero volere anche 15 anniDopo la tragedia di Crans Montana, si stimano risarcimenti tra 600 milioni e un miliardo di euro, secondo un esperto.

Crans-Montana, il fratello di Sofia: “L’abbiamo riconosciuta dalle unghie, le serviranno anni per guarire”Crans-Montana, il fratello di Sofia: “L’abbiamo riconosciuta dalle unghie, le serviranno anni per guarire”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Moretti libero dopo il pagamento della cauzione, continua la tensione tra Roma e Berna - Un altro incendio in un locale dei Moretti due anni fa; La giustizia italiana, dalla tragedia di Crans-Montana a Chiara Ferragni; Crans-Montana, l'Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile; Il papà di Antonio Lucia, ustionato a Crans: Risarcimenti ridicoli. Il gestore? Testa di legno. L'Italia si attivi per noi.

Crans-Montana, i risarcimenti. «Da 600 milioni a un miliardo di euro»: ecco le stime dell'esperto e i tempi (non brevi)E ora entrano in ballo (anche) i soldi. Le richieste delle parti civili coinvolte nella strage di Capodanno, a Crans-Montana, potrebbero aggirarsi tra i ... msn.com

Risarcimenti alle vittime di Crans Montana, la stima dell’esperto: Fra 600 milioni e il miliardo. Ma per averli ci potrebbero volere anche 15 anniPascal Pichonnaz, professore di diritto privato all'Università di Friburgo ha effettuato una stima dei risarcimenti legati alla tragedia di Capodanno ... quotidiano.net

Gli avvocati delle famiglie delle vittime di Crans-Montana raccolgono le segnalazioni. E nell’inchiesta si attendono nuovi indagati - facebook.com facebook

Crans-Montana, «il Governo italiano ne fa un tema di campagna» x.com