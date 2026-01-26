A Crans Montana, il bar Le Constellation ha chiuso a chiave l’uscita di servizio per impedire l’ingresso non autorizzato di giovani desiderosi di ballare. La misura, adottata per controllare l’afflusso, comporta un costo di 900 euro per ogni tavolo. Questa decisione mira a tutelare l’ambiente e garantire un’esperienza sicura e regolamentata all’interno del noto locale.

Era chiusa a chiave dall'interno l'uscita di servizio del bar Le Constellation per non far entrare "a sbafo" i giovanissimi che volevano trascorrere una serata a ballare nel rinomato night di Crans Montana. L'ingresso e un posto al tavolo costavano 900 euro a persona, anche di più in occasione di eventi particolari. Cyane Panine, la cameriera francese ventiquattrenne morta nel rogo di Capodanno, lo aveva raccontato più volte ai genitori, Jerome e Astrid, lamentandosi tra l'altro del misero stipendio. E la coppia lo ha riferito agli inquirenti della Procura di Sion che sta indagando sulle cause dell'incendio che ha ucciso 40 ragazzi e ne ha feriti 116. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crans Montana, porta chiusa nel bar per non far entrare clienti "a sbafo": 900 euro per tavolo

Approfondimenti su crans montana

Negli ultimi cinque anni, nel locale di Crans-Montana non sono stati effettuati controlli antincendio.

La notte di Capodanno a Crans-Montana ha evidenziato diverse vulnerabilità nella sicurezza del bar, tra materiali utilizzati, vie di fuga e l’età dei clienti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su crans montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, l'uscita d'emergenza chiusa a chiave e la testimonianza del residente: Segnalazioni per anni; Crans-Montana, la porta di sicurezza del Constellation era sempre chiusa; L'italiano che abita sopra il Constellation di Crans-Montana: Da anni protestavo per quel locale. La porta di sicurezza? Sempre chiusa; Crans-Montana, l'indagine e lo scandalo: uscita d'emergenza Le Constellation chiusa a chiave.

Crans Montana, porta chiusa nel bar per non far entrare clienti a sbafo: 900 euro per tavoloEra chiusa a chiave dall'interno l'uscita di servizio del bar Le Constellation per non far entrare a sbafo i giovanissimi che volevano trascorrere una serata a ballare nel rinomato night di Crans ... iltempo.it

Crans-Montana, l'uscita d'emergenza chiusa a chiave e la testimonianza del residente: Segnalazioni per anniIncendio di Crans-Montana, l'ipotesi sulla porta di emergenza che sarebbe stata chiusa a chiave. Nuovi dubbi su sicurezza e controlli ... virgilio.it

Crans Montana, la Procura di Roma pronta ad inviare gli investigatori in Svizzera - facebook.com facebook

«A Crans-Montana mandiamo una squadra investigativa italiana» x.com