Crans-Montana Palazzo Chigi | Rientro in Svizzera dell’ambasciatore solo con reale cooperazione

A Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha incontrato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, che è rientrato a Roma in seguito a un accordo con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La decisione è stata presa dopo la scarcerazione di Jacques Moretti decisa dal Tribunale di Sion, evidenziando l’importanza di una collaborazione reale tra i due paesi nelle questioni diplomatiche.

A Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha incontrato l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, rientrato a Roma su accordo con il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo la scarcerazione decisa dal Tribunale di Sion per Jacques Moretti. Presenti anche il sottosegretario Alfredo Mantovano e l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, i partecipanti hanno stabilito che il diplomatico tornerà in Svizzera «solo a condizione dell'inizio di una reale cooperazione tra le procure dei due Paesi e della formazione immediata di un gruppo investigativo condiviso, per stabilire senza più indugi le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026».

