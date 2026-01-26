Crans-Montana Palazzo Chigi | L’ambasciatore rientra in Svizzera solo con collaborazione giudiziaria

Oggi a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato in Italia per questioni di collaborazione giudiziaria, in seguito alla decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni diplomatiche e delle verifiche avviate tra Italia e Svizzera in merito alla vicenda.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. "All'incontro, cui hanno anche partecipato il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l'Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, è stato deciso – si legge nel comunicato – di subordinare il rientro in Svizzera dell'ambasciatore all'avvio di un'effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026?.

