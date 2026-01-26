Crans-Montana Palazzo Chigi | Ambasciatore tornerà in Svizzera dopo costituzione di squadra investigativa comune

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato in Italia dopo la decisione del Tribunale di Sion di liberare Jacques Moretti. La rappresentanza diplomatica tornerà in Svizzera una volta costituita una squadra investigativa congiunta, in un contesto di collaborazione tra i due paesi.

(Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d’intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo rende noto Palazzo Chigi. All’incontro, cui hanno anche partecipato il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, "è stato deciso di subordinare il rientro in Svizzera dell’Ambasciatore all’avvio di un’effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all’immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026", si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

A seguito della recente strage di Crans-Montana, i rapporti tra Italia e Svizzera rimangono complessi.

