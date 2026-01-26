crans montana nel 2024 un altro locale dei moretti aveva preso fuoco

A marzo 2024, nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana, un altro locale gestito dai coniugi Moretti è stato interessato da un incendio. Questo episodio si aggiunge a una serie di eventi che coinvolgono le attività della coppia nella zona. La situazione richiede attenzione e un approfondimento sulle circostanze e sulle eventuali conseguenze di questi incidenti.

A marzo del 2024 un altro locale gestito dai coniugi Moretti aveva preso fuoco nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana. Lo racconta in esclusiva il Tg1 che ha mostrato alcune immagini dell’intervento dei Vigili del Fuoco svizzeri. Le fiamme avevano completamente distrutto la parte interna del locale che era in fase di ristrutturazione. Nonostante questo però non ci sarebbero stati altri controlli sulle proprietà dei Moretti, fra cui appunto ‘Le Constellation’ teatro della strage di Capodanno. Scarcerato Jacques Moretti. Jacques Moretti il 23 gennaio è stato scarcerato dopo che è stata pagata la cauzione di 200 mila franchi (circa 215mila euro). 🔗 Leggi su Lapresse.it

Crans-Montana: nel 2024 un altro incendio in un locale dei coniugi MorettiNel 2024, a Crans-Montana, si è verificato un incendio in un locale gestito dai coniugi Moretti, aggiungendosi a un precedente episodio nel Cantone Vallese.

Crans Montana, possibile altro incendio in un locale dei Moretti: il rogo risale al 2024A Crans Montana, si torna a parlare di un possibile nuovo incendio in un locale dei Moretti, proprietari del Le Constellation.

Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente

Crans-Montana, testimoni contro Moretti: Già nel 2024 un incendio nel localeSegnalazioni raccolte dagli avvocati di parte civile e riprese dalla stampa svizzera riferiscono di un incendio che nel 2024 avrebbe coinvolto Le Constellation, teatro della strage del primo gennaio. tg24.sky.it

Crans-Montana, il passato imprenditoriale dei Moretti: tre incendi in due anni nei loro localiSecondo un dossier preparato dall’avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta numerose famiglie delle vittime, la dinamica del rogo del 2024 a Le Constellation sarebbe stata identica a quella del primo ... vanityfair.it

