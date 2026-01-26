Crans-Montana | nel 2024 un altro incendio in un locale dei coniugi Moretti

Nel 2024, a Crans-Montana, si è verificato un incendio in un locale gestito dai coniugi Moretti, aggiungendosi a un precedente episodio nel Cantone Vallese. Le immagini trasmesse dal Tg1 hanno evidenziato la gravità dell’incidente, che ha suscitato preoccupazione sia in Svizzera che in Italia. Questo evento si inserisce in un contesto di episodi simili che hanno coinvolto la famiglia, evidenziando le sfide e le conseguenze di tali incidenti.

Il precedente del 2024 nel Cantone Vallese, le immagini mostrate dal Tg1. Un incendio aveva già colpito uno dei locali dei coniugi Moretti prima della tragedia di Crans-Montana che ha sconvolto la Svizzera e l'Italia. A rivelarlo è il Tg1, che ha mandato in onda immagini esclusive dell'intervento dei vigili del fuoco elvetici, aprendo nuovi e inquietanti interrogativi su una vicenda che potrebbe ora conoscere un'importante svolta giudiziaria. Secondo la ricostruzione, l'episodio risale a marzo 2024 e si è verificato nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana, sempre nel Cantone Vallese.

