Crans-Montana Meloni | Rientro dell’ambasciatore in Svizzera solo con piena collaborazione La procura di Roma pronta a inviare investigatori

Da open.online 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato in Italia in accordo con il ministro degli Esteri. La decisione segue la scarcerazione di Jacques Moretti da parte del tribunale di Sion. La presidenza del Consiglio ha sottolineato che il rientro dell’ambasciatore avverrà solo con piena collaborazione tra i due paesi. La procura di Roma si prepara a inviare investigatori sull’episodio.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d’intesa con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del tribunale delle misure coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. All’incontro – riporta una nota di Palazzo Chigi – hanno anche partecipato il sottosegretario Alfredo Mantovano e l’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli. Il governo, sottolineano, ha deciso di subordinare il rientro in Svizzera dell’ambasciatore all’avvio di un’effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati e all’immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1 gennaio 2026.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

