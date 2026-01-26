Crans-Montana Meloni incontra l' ambasciatore | a che condizione rientra in Svizzera

Il 26 gennaio, a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato in Italia dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, coinvolto nella vicenda di Capodanno a Crans-Montana. La riunione ha approfondito le condizioni e le implicazioni di questo rientro, nel contesto delle relazioni bilaterali e delle questioni di giustizia tra i due paesi.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi, lunedì 26 gennaio, a Palazzo Chigi l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d’intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation dove si è consumata la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. All’incontro, cui hanno anche partecipato il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, è stato deciso di subordinare il rientro in Svizzera dell’Ambasciatore all’avvio di un’effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all’immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, tornerà nel paese solo dopo l’avvio di una collaborazione concreta tra le autorità giudiziarie di Italia e Svizzera.

A seguito della recente strage di Crans-Montana, i rapporti tra Italia e Svizzera rimangono complessi.

