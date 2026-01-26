L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, tornerà nel paese solo dopo l’avvio di una collaborazione concreta tra le autorità giudiziarie di Italia e Svizzera. La condizione fondamentale è la creazione di una squadra investigativa congiunta, che permetta di accertare le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, senza ulteriori ritardi.

Il rientro in Svizzera dell’ambasciatore italiano, Gian Lorenzo Cornado, sarà subordinato all’avvio di « un’effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all’ immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026». A renderlo noto è stata la presidenza del Consiglio, dopo un incontro tra Giorgia Meloni e il diplomatico a Palazzo Chigi. Cornado è stato richiamato a Roma per consultazioni sabato, dopo la notizia della scarcerazione del proprietario di Le Constellation di Crans-Montana, Jaques Moretti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crans-Montana, Meloni durissima: l’ambasciatore torna in Svizzera solo con una «effettiva collaborazione»

Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato in Italia in accordo con il ministro degli Esteri.

Il governo svizzero ha dichiarato che l'ambasciatore italiano rientrerà in Svizzera solo in collaborazione con le autorità giudiziarie.

