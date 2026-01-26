Crans-Montana il passato imprenditoriale dei Moretti | tre incendi in due anni nei loro locali

Crans-Montana torna al centro delle cronache a causa di tre incendi nei locali dei Moretti in due anni. Un dossier dell’avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta le famiglie delle vittime, suggerisce una possibile continuità tra l’incendio del 2024 a Le Constellation e quello del gennaio 2025, evidenziando le somiglianze nelle dinamiche degli eventi.

Le Vieux-Chalet, andato a fuoco nel 2023 Un anno prima della tragedia di Capodanno, un altro locale riconducibile alla coppia era già stato devastato dalle fiamme. Si tratta del Vieux-Chalet di Lens, nel Canton Vallese, acquistato da Jacques Moretti nel 2023 e all’epoca ancora chiamato Café des Amis. Secondo diverse testimonianze raccolte da testate svizzere come Blick e Watson, l’edificio prese fuoco poco dopo il passaggio di proprietà, prima ancora che i lavori di ristrutturazione fossero avviati. Un abitante del posto racconta che il locale, pur fatiscente, «era lì da sempre e reggeva», finché non venne acquistato da Moretti: «Lo comprò e, paf, andò a fuoco». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Da Crans-Montana al Coconut Grove: gli incendi più gravi nei locali notturniGli incendi nei locali notturni rappresentano un rischio grave e spesso con conseguenze tragiche.

Crans-Montana: da Le Constellation al Cocoanut Grove, i più gravi incendi nei locali notturniA Crans-Montana, durante la notte di Capodanno, un incendio nel locale notturno La Constellation ha provocato almeno 47 vittime e numerosi feriti.

