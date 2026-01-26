Crans-Montana il dossier che accusa i coniugi Moretti | Tre incendi nei loro locali Le testimonianze e la cauzione pagata da Dubai

Crans-Montana si concentra sulle accuse ai coniugi Moretti, coinvolti in tre incendi nei loro locali negli ultimi due anni. Le testimonianze e la cauzione versata da Dubai alimentano il sospetto, con particolare attenzione all’incendio del 2024 nel seminterrato del Constellation, attribuito a candele posizionate erroneamente. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle proprietà dei coniugi in un contesto già sotto scrutinio.

Non uno, ma tre incendi in meno di due anni. A pesare sulle accuse nei confronti di Jacques Moretti e Jessica Maric non c’è soltanto il rogo del 2024, avvenuto ancora una volta nel seminterrato del Constellation e causato da candele scintillanti posizionate troppo vicino al contro-soffitto fonoassorbente. Già nel marzo dell’anno precedente, infatti, un incendio dalle cause mai chiarite era divampato nel vecchio bar di Lens, poi ristrutturato e trasformato nel loro lussuoso ristorante in corso Le Vieux Chalet. Una sequenza di episodi che, tuttavia, non è stata sufficiente a far scattare controlli sulla sicurezza da parte del municipio.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su crans montana

Crans-Montana torna al centro delle cronache a causa di tre incendi nei locali dei Moretti in due anni.

A Crans-Montana, i fratelli Moretti si avviano verso la scarcerazione, con la cauzione già versata da un amico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su crans montana

Argomenti discussi: Un dossier accusa i Moretti: Tre incendi nei loro locali. La cauzione pagata da Dubai; L'avvocato delle vittime di Crans-Montana: Nel bar un incendio anche nel 2024; Crans-Montana, spunta un altro incendio simile nel 2024 che può aggravare la posizione dei Moretti; La Svizzera tra vergogna e paura dopo la strage di Crans-Montana.

Crans-Montana, il passato imprenditoriale dei Moretti: tre incendi in due anni nei loro localiSecondo un dossier preparato dall’avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta numerose famiglie delle vittime, la dinamica del rogo del 2024 a Le Constellation sarebbe stata identica a quella del primo ... vanityfair.it

Crans-Montana, il dossier che accusa i coniugi Moretti: «Tre incendi nei loro locali». Le testimonianze e la cauzione pagata da DubaiL’esposto del legale che difende le famiglie delle vittime. Intanto, liberi nel loro chalet di Lens, Jacques e Jessica Moretti, continuano a ricevere parenti e amici ... open.online

«A Crans-Montana mandiamo una squadra investigativa italiana» x.com

La Procura di #Roma pronta a inviare investigatori in #Svizzera per la strage di #CransMontana. Attesi gli atti per l’iscrizione dei primi indagati - facebook.com facebook