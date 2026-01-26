Crans Montana i Moretti recidivi? Il Tg1 svela | Un incendio in un loro locale anche nel 2024

Il Tg1 ha rivelato che nel marzo 2024 Jacques e Jessica Moretti sono stati coinvolti in un altro incendio in un locale a Lens, precedentemente a quello del Constellation a Crans Montana, avvenuto nella notte di Capodanno. Questa sequenza di eventi solleva interrogativi sulla loro attività e sulla natura ricorrente di questi incidenti, già evidenziati in precedenti situazioni.

Nel marzo del 2024, Jacques e Jessica Moretti, “avevano già subito un incendio” in un altro locale a Lens prima dell’incendio del Constellation durante la notte di capodanno a Crans Montana. Lo racconta in esclusiva il Tg1. “Prima di far partire la ristrutturazione ecco il misterioso incendio che distrugge completamente gli interni del locale”, racconta il Tg1. Altri dettagli inquietanti stanno emergendo nell’inchiesta sulla strage di Cappodanno. Un’uscita di emergenza del bar Le Constellation risultava chiusa a chiave nella notte del devastante incendio che causò la morte di 40 persone durante i festeggiamenti di Capodanno, riporta il quotidiano svizzero in lingua tedesca Neue Zurcher Zeitung (Nzz). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Crans-Montana: nel 2024 un altro incendio in un locale dei coniugi MorettiNel 2024, a Crans-Montana, si è verificato un incendio in un locale gestito dai coniugi Moretti, aggiungendosi a un precedente episodio nel Cantone Vallese.

Crans-Montana, incendio in un altro locale dei Moretti: le immagini al Tg1A Crans-Montana, un altro incendio coinvolge un locale gestito dai coniugi Moretti, protagonisti dell’inchiesta in corso.

Argomenti discussi: Moretti libero dopo il pagamento della cauzione, continua la tensione tra Roma e Berna - Un altro incendio in un locale dei Moretti due anni fa; Crans-Montana, il tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans-Montana, il contrattacco dei Moretti: Contro di noi accuse e video fake. La vendetta non è giustizia; Crans-Montana, nuovo interrogatorio per Moretti. I legali: 'Ristabilire la verità'.

