A Terlano, uno studente è stato denunciato per aver prodotto e detenuto coltelli a scatto mediante stampante 3D. La scoperta solleva preoccupazioni sulla diffusione di strumenti potenzialmente pericolosi realizzati con tecnologie innovative. La vicenda evidenzia l'importanza di monitorare l’uso delle stampanti 3D e di promuovere un uso consapevole e responsabile di queste risorse.

A Terlano, in provincia di Bolzano, è scattato un deferimento per fabbricazione di oggetti atti ad offendere e detenzione di oggetti atti ad offendere. Un coltello a scatto, realizzato in plastica e con lama di circa 8 centimetri, è stato rinvenuto nella disponibilità di uno studente e consegnato alle autorità. L’intervento tempestivo del personale scolastico e la collaborazione delle famiglie hanno permesso di circoscrivere la vicenda, impedendo conseguenze più gravi. Il ritrovamento e la segnalazione alle autorità Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando il personale di un istituto scolastico secondario di primo grado del Comune di Terlano ha trovato un coltello a scatto in possesso di uno studente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Così uno studente fabbricava armi con una stampante 3D a Terlano: preoccupante scoperta, ecco cosa realizzava

Leggi anche: Mi sono fatto gli addobbi di Natale usando una stampante 3D e chatgpt, ecco cosa ne è uscito

A Orio nuovo modulo logistico realizzato con una stampante 3d -FotoA Orio è stato inaugurato un nuovo modulo logistico realizzato con una stampante 3D.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Uno studente detenuto si laurea in studi filosoficiAl carcere Pagliarelli di Palermo una festa per il trentaseienne H. P. , che diventa così il terzo studente detenuto a laurearsi all'università di Palermo. Nel suo caso il corso di laurea è in Studi ... rainews.it

Uno studente che vive a Milano e deve andare a trovare la famiglia non può pagare 840 euro di volo. Lavoratori, chi ha i figli lontani… Durante le feste non si può ...Fiorello si veste da Sandokan per la puntata de La Pennicanza e inizia subito con ironia: Ieri ha fatto il 90%, i vertici Rai sono andati da Salgari a ... ilfattoquotidiano.it

Ieri un mio post su una domanda di uno studente durante un incontro pubblico è finito nella "strategia dell'oblio" di Meta. Altri, con visibilità ben maggiore della mia, hanno subito la stessa sorte su temi di dibattito pubblico. E paradossalmente credo che sia stat facebook