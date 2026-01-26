Recentemente, Gabriel Garko ha annunciato il suo matrimonio con Giorgio, un uomo con cui è legato dal 2 dicembre 2024. La coppia ha scelto di mantenere privato il loro rapporto, e si conoscono poche informazioni pubbliche, inclusa la differenza di età tra i due. Questa scelta di riservatezza si riflette nel desiderio di vivere la loro unione lontano dai riflettori e dai clamori mediatici.

Nei giorni scorsi Gabriel Garko ha rivelato di essersi sposato con un uomo di nome Giorgio dal 2 dicembre 2024. I due stanno insieme dal 2022 e hanno scelto una cerimonia civile riservata. Ma cosa sappiamo del marito di Garko? Proviamo a tracciarne un ritratto attraverso le parole di Gabriel nelle ultime interviste. Giorgio ha 40 anni, 13 in meno rispetto a Garko, non fa parte del mondo dello spettacolo e non è un modello, come l’attore ha voluto chiarire pubblicamente. Una relazione vissuta lontano dai riflettori, coerente con il desiderio di privacy che Garko rivendica da tempo. Gabriel Garko ha raccontato che la relazione con Giorgio è cominciata nel 2022. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Cosa sappiamo di Giorgio, il marito di Gabriel Garko: differenza di età e matrimonio blindato

Approfondimenti su gabriel garko

Nel 2024, Gabriel Garko ha annunciato di aver contratto matrimonio con Giorgio, suo compagno di lunga data, in modo riservato.

Gabriel Garko ha annunciato di essersi sposato in modo riservato, durante l’intervista a Verissimo del 25 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su gabriel garko

Argomenti discussi: La prima sfilata firmata Leo Dell’Orco e l’omaggio a Re Giorgio di Ricky Martin, Gianni Morandi e Hudson Williams: Armani sarà eterno; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Hi-Fi Rush: l'energia di Chai sta per travolgere Nintendo Switch? Ecco cosa sappiamo; Giorgio Pasotti è il Rosso volante.

Cosa sappiamo di Giorgio, il marito di Gabriel Garko: differenza di età e matrimonio blindatoNei giorni scorsi Gabriel Garko ha rivelato di essersi sposato con un uomo di ... msn.com

Giorgio Armani, la malattia e gli ultimi giorni di vita: È stata durissima, ecco cosa mi dicevaLeo Dell'Orco racconta gli ultimi giorni di Giorgio Armani: svela al Corriere della Sera i momenti più intimi della malattia. donnaglamour.it

Gabriel Garko ha deciso di raccontare per la prima volta in tv un dettaglio importantissimo della sua vita privata: “Mi sono sposato due anni fa con Giorgio". Cos'ha rivelato. - facebook.com facebook

Gabriel Garko: «Mi sono sposato in segreto con il mio compagno» x.com