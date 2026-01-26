Cosa fa Sinner per puntare al terzo titolo | la routine quotidiana

Jannik Sinner attribuisce grande importanza alla routine quotidiana per prepararsi al meglio a tornei come il primo Slam dell’anno. Seguendo un programma rigoroso, il giovane tennista si impegna nella preparazione fisica, mentale e strategica, elementi essenziali per affrontare con serenità e concentrazione le sfide più impegnative. La sua disciplina e costanza sono alla base del suo percorso verso il terzo titolo, come ha condiviso personalmente in un video con i suoi followers su YouTube.

Per affrontare un match importante e più in generale un torneo impegnativo come il primo Slam dell'anno occorre una rigida fase di preparazione: la routine quotidiana seguita da Jannik Sinner, di fondamentale importanza per farsi trovare pronto nel momento in cui scende in campo, è stata rivelata dallo stesso numero due del raning mondiale in un video condiviso coi suoi followers su YouTube. "One day in Melbourne", questo il titolo del filmato che ha superato le 200mila visualizzazioni in 15 ore, inizia alle 9.00 del mattino con la preparazione di un bagno: Jannik si immerge nella vasca all'interno della sua camera d'hotel, dove ha aggiunto dei cubetti di ghiaccio.

Sinner-Gaston all’Australian Open in diretta: Jannik fa il suo esordio, vuole il terzo titolo di filaIl torneo degli Australian Open 2026 prende il via con l'esordio di Jannik Sinner, che affronta Gaston nella prima giornata.

