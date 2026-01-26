Cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina | la protesta di Maignan per il rigore alla Roma

Durante il match tra Roma e Milan, terminato con il punteggio di 1-1, Maignan ha protestato per il rigore con cui è stato assegnato un fallo vicino all’area. La partita, valida per la 22ª giornata di Serie A, è stata equilibrata e ha mantenuto alta l’attenzione fino al fischio finale. Ecco i dettagli sull’episodio e le conseguenze per le due squadre.

Termina 1-1 il posticipo della 22esima giornata di Serie A, il big match dell’Olimpico tra Roma e Milan. I rossoneri in vantaggio alla prima occasione con Koni De Winter nella ripresa, dopo un primo tempo dominato dalla squadra di Gasperini e segnato dai soliti miracoli di Mike Maignan. Poi il pareggio grazie a un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini. La prima X per la Roma in campionato, che permette ai giallorossi di agguantare il Napoli al terzo posto con 43 punti, a +1 sulla Juve e a +3 sul Como in quello che sta diventando un mischione di pretendenti alla prossima Champions League. Il Milan invece resta imbattuto per la 21esima partita consecutiva in Serie A e si porta a 5 punti di distacco dalla capolista Inter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina”: la protesta di Maignan per il rigore alla Roma Maignan al veleno sul rigore: "Che cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio?"Maignan si esprime con tono critico riguardo al rigore assegnato durante la partita tra Milan e Roma, commentando l'episodio che ha portato all'1-1. Maignan, furia per rigore assegnato alla Roma: “Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?”Mike Maignan ha espresso il suo disappunto riguardo al rigore assegnato alla Roma nel match di Serie A contro il Milan. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Maignan al veleno sul rigore: Che cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio?; Maignan: Rigore? Cosa deve fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio? Per le prime quattro…; Maignan resta il leader ma all'Olimpico si arrabbia: Il rigore? Cosa deve fare Bartesaghi, si taglia il braccio?; Milan, Maignan: Rigore? Cosa deve fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio?. Maignan resta il leader ma all'Olimpico si arrabbia: «Il rigore? Cosa deve fare Bartesaghi, si taglia il braccio?»La parata surreale di Maignan sulla conclusione ravvicinata di Celik ha confermato – senza che ce ne fosse bisogno – quanto ... msn.com ROMA MILAN Roma-Milan, Maignan duro sul rigore: Cosa deve fare Bartesaghi, amputarsi un braccio?Le parole del portiere sono dirette: Che cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina e Celik gli calcia addosso ... statoquotidiano.it "Cosa deve fare Bartesaghi Si taglia il braccio La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano. Poteva anche fischiare il secondo su Pulisic…" - Mike Maignan sul rigore in Roma-Milan - facebook.com facebook Maignan commenta il rigore per la Roma: “Cosa deve fare Bartesaghi Tagliarsi il braccio” (dazn) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.