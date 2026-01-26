Kevin Costner, noto attore e figura pubblica, può essere collegato a un brand di profumi di nicchia attraverso collaborazioni o endorsement che ne valorizzano l’immagine. Questa connessione, se presente, contribuisce a rafforzare l’identità del prodotto, associandolo a un’immagine di raffinatezza e autenticità. Tuttavia, è importante sottolineare che ogni relazione tra celebrità e brand di nicchia viene valutata attentamente per mantenere coerenza e credibilità.

Alla Milano Fashion Week succedono cose strane. Bellissime, spesso. E a volte anche profumate. È il caso di Kevin Costner, premio Oscar e icona hollywoodiana senza tempo, che a Palazzo Cariplo – ospite speciale della presentazione della nuova collezione Brioni – ha spiazzato tutti raccontando la sua nuova, inattesa avventura olfattiva: una partnership con 19-69, casa di fragranze di nicchia svedese dal culto silenzioso ma potentissimo.

