Cortina la Fiamma torna dopo 70 anni

L'evento ha segnato il ritorno della Fiamma olimpica a Cortina d'Ampezzo, dopo 70 anni. Questa cerimonia rappresenta un momento importante per la storia delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, sottolineando il valore simbolico di unire passato e presente nello sport. La riaccensione della fiamma conferma l'importanza di questa località nel panorama olimpico italiano e internazionale.

22.34 70 anni esatti e il braciere olimpico è tornato ad ardere a Cortina d'Ampezzo che ha ospitato la fiamma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Sono 70 anni dal 26 gennaio 1956,quando ospitò la 1a Olimpiade italiana dopo 2 annullamenti (Roma 1908 finita a Londra a causa eruzione del Vesuvio di 2 anni prima e Cortina 1944 annullata a causa guerra).Ad accendere braciere sono stati Carlo Calzà,pattinatore su ghiaccio Cortina 1956;Bruno Alberti,portabandiera a Squaw Valley 1960; Manuela Angeli, pattinatrice su ghiaccio Cortina 1956.

