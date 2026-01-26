Corte dei conti | Preoccupati E Salvini | Incredibile
L'Associazione Magistrati della Corte dei conti ha espresso preoccupazione riguardo allo schema di decreto-legge sulle Grandi opere, in particolare sul progetto del Ponte sullo Stretto. La preoccupazione riguarda il tentativo di superare i rilievi di illegittimità sollevati dalla Corte, mentre Salvini definisce la situazione “incredibile”. La questione mette in evidenza le tensioni tra le decisioni politiche e le valutazioni giuridiche sulla legittimità degli interventi.
"L'Associazione Magistrati della Corte dei conti esprime forte preoccupazione per lo schema di decreto-legge sulle cosiddette Grandi opere, attualmente in preparazione, che punta a sbloccare il progetto del Ponte sullo Stretto aggirando i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte". Lo afferma in una nota l'Associazione Magistrati della Corte dei conti. Che poi continua: "Il provvedimento, se approvato, prevederebbe l'emanazione di una nuova delibera Cipess ma svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte dei conti" e "introdurrebbe un ulteriore scudo per escludere la responsabilità per colpa grave anche in caso di danni alle finanze pubbliche". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ponte sullo Stretto, dalla Corte dei conti preoccupazione. E Salvini: "Incredibile"
L’Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha manifestato preoccupazione riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando possibili questioni di illegittimità e criticità nel decreto-legge in fase di preparazione.
Corte dei Conti, Salvini al Senato vota per limitare i poteri dei giudici (che hanno bocciato il Ponte sullo Stretto)
