Corsa alle rifiniture Il focus è sulle strade incubo congestione

In vista di Milano Cortina 2026, le autorità concentrano gli sforzi sulla gestione della viabilità, cercando di ridurre le congestioni e garantire un traffico più fluido. Con meno di due settimane alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, sono in corso controlli e verifiche finali per prevenire imprevisti e assicurare un funzionamento ottimale delle strade. L’attenzione è rivolta principalmente alla mobilità, mentre gli impianti sportivi sono ormai prossimi alla conclusione dei lavori.

Controlli, ritocchi, ultime verifiche per provare a evitare imprevisti. Nelle due settimane scarse che portano alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 i fari sono puntati più su viabilità e mobilità che sugli impianti che ospiteranno le gare su neve e ghiaccio, tutti pronti o alle rifiniture finali. La terza edizione olimpica invernale in Italia dopo Cortina 1956 e Torino 2006 è anche la prima diffusa su quattro cluster territoriali: Milano e Valtellina in Lombardia, Cortina e Val di Fiemme. I collegamenti giocheranno quindi un ruolo fondamentale sulla buona riuscita dell'evento.

