Una vicenda che ha coinvolto una comunità dello Yorkshire: una gatta domestica di nome Nora è stata sottratta dal giardino di una casa. La scomparsa ha suscitato preoccupazione e attenzione tra i residenti, evidenziando l’importanza di proteggere gli animali domestici. Di seguito, i dettagli di questa storia che ha toccato il cuore di molti.

Una storia ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità nello Yorkshire: una gatta domestica di nome Nora è stata rubata qualche giorno fa. A sottrarla un corriere Amazon, secondo quanto denunciato dai proprietari alle autorità, che l’ha prelevata dal cortile dell’abitazione. I proprietari hanno sperato per giorni, allertando anche la polizia. Dopo tre giorni, perse quasi le speranze, il lieto fine: Nora, hanno annunciato i padroni sui social, è tornata a casa. Al momento non sono stati forniti altri dettagli perché le indagini sono ancora in corso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corriere ruba una gatta domestica dal giardino di una casa: la storia che ha commosso lo Yorkshire – Video

Il lupo solitario che ha commosso il web: lo spot natalizio in Francia che racconta l’esclusione attraverso una favola animata [VIDEO]Un affascinante spot natalizio in Francia ha catturato l’attenzione del web, raccontando una favola animata di un lupo solitario.

Leggi anche: La storia di Tamara, madre di 3 bambini sfrattata: un nostro lettore le dà una casa. “Ora i mie figli hanno un giardino per giocare”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Vanno a ruba gli occhiali di Macron: costano 650 euro (e sono di un'azienda di proprietà italiana). Con questa pubblicità tutti li vogliono; Il fattorino di Amazon ruba un gatto dalla porta di casa: il proprietario è rimasto scioccato nel vedere le riprese della telecamera.

Gatta rubata da un fattorino nello Yorkshire: il caso Nora e il lieto fine che ha commosso l’InghilterraNora, una gatta domestica, è stata sottratta alla sua casa da un fattorino di Amazon e da quel momento è sparita nel nulla. Per giorni non si sono avute sue notizie e il timore era che non facesse più ... msn.com

Il commovente lieto fine di Nora, la gatta malata scomparsa dopo una consegna AmazonSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it

RUBA I MEDICINALI CONSEGNATI DAL CORRIERE ALLA FARMACIA DI CISTERNA: DENUNCIATO 49ENNE facebook

#Alcaraz ruba il servizio a #Djokovic e svela: "Mi ha scritto che devo pagarlo, però..." x.com