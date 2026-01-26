Il commento del Corriere dello Sport sottolinea come gli errori arbitrali abbiano aggravato una situazione già difficile. La frase “Si accettano miracoli” evidenzia la frustrazione per decisioni contestate, mentre la metafora della frittata sottolinea come gli errori abbiano peggiorato un quadro già complesso. Un'analisi sobria che invita a riflettere sull'importanza di un arbitraggio più accurato nel calcio.

"> La frittata arbitrale è stata solo la ciliegina su una torta già amarissima. Le difficoltà del Napoli erano evidenti e, per certi versi, prevedibili. Lo scrive Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, analizzando una serata che a Torino ha definitivamente affossato la squadra di Conte. La decisione della coppia Mariani-Doveri, con il rigore del possibile pareggio negato, ha tolto l’ultima ancora di salvezza a un Napoli arrivato allo Stadium in condizioni disperate. Il sorriso amaro di Conte dopo la decisione dell’arbitro e del Var è l’immagine che racconta tutto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Si accettano miracoli”

Corriere dello Sport: “Si accende il mercato di A”Il mercato invernale di Serie A si apre con fermento e tante voci di mercato.

Corriere dello Sport: “Neres si ferma e il Napoli trema”Neres si ferma per un infortunio, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Cremonese e Verona non si fanno male: nessun gol e poche occasioni; Perisic, il ritorno l’Inter accelera e gufa il PSV; Lo sguardo di Conte dopo il 3-0 di Kostic è virale: e lo Stadium gli canta un coro che dice tutto; Dybala: Non so quanto rimarrò in Italia, ma me la godo. Malen? Fa dei movimenti...

Corriere dello Sport: Le big di serie A si schierano contro il NapoliQuella del Napoli è diventata una vera patata bollente, che nessuno in Serie A sembra voler tenere tra le mani. Il caso dell’unica società italiana con il mercato parzialmente bloccato per il mancato ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Modena-Palermo 0-0. Le pagelleSecondo le valutazioni riportate dal Corriere dello Sport, la sfida tra Modena e Palermo si chiude con voti complessivamente equilibrati, specchio fedele di una gara bloccata e povera di acuti. Il quo ... ilovepalermocalcio.com

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo editoriale di questa mattina tra le pagine del quotidiano si sofferma sullaLazio all’indomani dal deludente pari a reti bianche di Lecce parlando della gestione di Claudio Lotito. “Non un crollo improvviso - facebook.com facebook

Frank Anguissa sakatligini atlatti. (Corriere dello Sport) x.com