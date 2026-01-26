Corriere dello Sport – cosa ha intenzione di fare ora e un retroscena su Zaccagni

Il Corriere dello Sport analizza le recenti mosse della Lazio e le possibili strategie future. Tra i temi principali, si approfondisce la situazione di Zaccagni e il suo ruolo nel progetto della squadra. La notizia, pubblicata il 26 gennaio 2026, ha suscitato molte discussioni tra tifosi, creando un quadro dettagliato sulle attività e le intenzioni del club in una fase cruciale della stagione.

2026-01-26 08:32:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Casi unici quelli che scoppiano alla Lazio. Romagnoli è finito dentro lo scontro campale tra Lotito e Sarri. Doppio effetto shock: l’addio con lacrima a Lecce, lo stop di Lotito alla partenza per il Qatar. Le parole di Sarri (« Romagnoli irrinunciabile, spero in una serena salvezza ») hanno spinto il presidente a togliere Alessio dal mercato spiazzando tutti. Mossa da ripicca. Ha voluto togliere almeno un alibi a Mau, lasciandogli il leader della difesa tanto rimpianto. Contemporaneamente Lotito ha scontentato Romagnoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

