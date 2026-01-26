Il Corriere dello Sport analizza le recenti mosse della Lazio e le possibili strategie future. Tra i temi principali, si approfondisce la situazione di Zaccagni e il suo ruolo nel progetto della squadra. La notizia, pubblicata il 26 gennaio 2026, ha suscitato molte discussioni tra tifosi, creando un quadro dettagliato sulle attività e le intenzioni del club in una fase cruciale della stagione.

2026-01-26 08:32:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Casi unici quelli che scoppiano alla Lazio. Romagnoli è finito dentro lo scontro campale tra Lotito e Sarri. Doppio effetto shock: l’addio con lacrima a Lecce, lo stop di Lotito alla partenza per il Qatar. Le parole di Sarri (« Romagnoli irrinunciabile, spero in una serena salvezza ») hanno spinto il presidente a togliere Alessio dal mercato spiazzando tutti. Mossa da ripicca. Ha voluto togliere almeno un alibi a Mau, lasciandogli il leader della difesa tanto rimpianto. Contemporaneamente Lotito ha scontentato Romagnoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – cosa ha intenzione di fare ora e un retroscena su Zaccagni

Leggi anche: Corriere dello Sport – tutti i retroscena della trattativa

Leggi anche: Corriere dello Sport – cosa chiede lo United. Occhi su Franculino

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Kiliçsoy esclusivo: Cagliari, non abbiamo limiti. Yildiz un amico, dopo la vittoria sulla Juve ci siamo parlati; Coppa d'Africa, disastro anche in sala stampa: il ct del Senegal con la figlia scappa dalla conferenza; La frecciata di Modric alla Roma e le parole di fuoco di Maignan: bufera Milan all'Olimpico; Sinner, che spavento: batte i crampi, il caldo e Spizzirri. Ora il derby con Darderi. Musetti ok con Machac.

?INTERVISTA | Kilicsoy con Il Corriere dello SportSemih Kilicsoy, attaccante del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 23 gennaio. cagliaricalcio.com

Corriere dello Sport: Lobocop tiene il Napoli al sicuroNAPOLI – Non era la serata per esteti e palati fini. Era la notte della sopravvivenza, del pragmatismo portato all’estremo. E il Napoli, pur soffrendo come raramente in stagione, ha fatto l’unica cosa ... napolipiu.com

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo editoriale di questa mattina tra le pagine del quotidiano si sofferma sullaLazio all’indomani dal deludente pari a reti bianche di Lecce parlando della gestione di Claudio Lotito. “Non un crollo improvviso - facebook.com facebook

Frank Anguissa sakatligini atlatti. (Corriere dello Sport) x.com