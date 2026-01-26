Correggese che sfortuna

Partita combattuta tra Correggese e Desenzano, conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-1. La formazione di casa ha affrontato il match con determinazione, ma si è dovuta inchinare agli avversari nel secondo tempo. Tra i giocatori in campo, Narduzzo, Ghizzardi e Marino hanno cercato di guidare la squadra, mentre le sostituzioni hanno cercato di cambiare le sorti dell'incontro.

CORREGGESE 1 DESENZANO 2 CORREGGESE: Narduzzo, Ghizzardi, Marino, Giorgini, Ferraresi, Motti, Sacca, Errichiello (21’ st Siligardi), Barbuti (23’ st Berni), Galli (34’ st Toure), Taparelli (25’ st Manuzzi). A disposizione: Mantini, Gualdi, Carini, Panizzi, Squarzoni. All. Marchini. DESENZANO: Fratti, Gori (19’ st Origlio), Brighenti, Gabbianelli (41’ st Gasperi), Bakayoko, Anreis, Bovolon, Procaccio (34’ st Antonelli), Arpino, Parlaro, Baraye. A disposizione: Ruboli, Tomaselli, Antonciuc, Savalli, Barbera, Ntube. All. Gaburro. Arbitro: Morello di Tivoli (Lovecchio e Sparapano). Reti: pt 10’ Motti, 11’ st autogol Ferraresi, 15’ st Baraye. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggese, che sfortuna Serie d, domenica si riparte con un match molto atteso. Cittadella-Correggese, che derbyDomenica prende il via la Serie D 2026, con una sfida molto attesa: il derby tra Cittadella e Correggese a San Damaso. Nuova sfortuna per Diakhaby che viene minacciato dalla sala operatoriaRecentemente, si è diffusa la notizia che Mamadou Diakhaby abbia ricevuto minacce legate a interventi chirurgici, secondo quanto riportato dal quotidiano Marca. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: SERIE D: PER LA CORREGGESE UNA SCONFITTA CASALINGA BEFFARDA CONTRO IL DESENZANO; Serie D, girone D. La Correggese ci prova ma esce sconfitta contro il Desenzano. TABELLINO; Correggese sfortunata: grande prova, ma il Desenzano la punisce negli episodi. Correggese, che sfortunaBiancorossi in vantaggio sul Desenzano. Poi un’autorete cambia l’inerzia del match ... msn.com Correggese sprecona: a Rovato vince il cinismo brescianoLa Correggese domina ma cade 2?0 a Rovato: un tiro da fuori e un rigore decidono il match. Finale nervoso e tanto rammarico per Marchini. calciomagazine.net Correggese sfortunata: grande prova, ma il Desenzano la punisce negli episodi x.com

