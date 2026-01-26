Corrado Augias, noto giornalista, scrittore e uomo di cultura, sarà protagonista di un evento al Teatro Regio di Torino mercoledì 20 maggio 2026. Questa partecipazione fa parte della rassegna “Tutti a Teatro”, ormai alla sua undicesima edizione, promossa da Caos Organizzazione Spettacoli. Un’occasione per ascoltare un autore di grande rilievo nel panorama culturale italiano, in un contesto di dialogo e approfondimento.

La rassegna “Tutti a Teatro”, giunta all’undicesima edizione grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, continua ad arricchire il proprio cartellone! Corrado Augias, giornalista, scrittore e uomo di cultura tra i più autorevoli del panorama italiano, mercoledì 20 maggio 2026 sarà al Teatro Regio di Parma con “IL MIO NOVECENTO” portando sul palcoscenico una riflessione che intreccia vicende personali e collettive, dando vita a un affresco vivido e appassionato del secolo che ha trasformato il mondo. Con la sua inconfondibile capacità di unire rigore giornalistico e profondità umana, Augias accompagna lo spettatore attraverso eventi cruciali, tragedie e conquiste che hanno segnato il Novecento, restituendone la complessità e le contraddizioni.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su corrado augias

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su corrado augias

Argomenti discussi: Il Novecento di Corrado Augias al Teatro Regio; Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio al Teatro Regio il Recital di Riccardo Joshua Moretti; Anna Valle, protagonista nello spettacolo 'Scandalo': Approcciarmi al mio personaggio è stato un salto nel buio; Musica e spiritualità alla Sala Santa Cecilia con Augias e Canonici.

Corrado Augias porta Il mio Novecento al Teatro Regio di ParmaMercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Regio di Parma ospiterà Corrado Augias con lo spettacolo Il mio Novecento, nuovo appuntamento della ... ilmessaggero.it

La Boheme al Teatro dell'Opera di Roma, pagelle look: Rocio Munoz Morales chic, Stefania Sandrelli e la maxi mantella, Luxuria punta sugli accessoriParterre de rois per la prima della Bohème di Giacomo Puccini al teatro dell'Opera di Roma. Da Rocío Muñoz Morales ... msn.com

...oggi 91 TANTI TANTI AUGURI A CORRADO AUGIAS - facebook.com facebook

Auguri a Corrado Augias! Come giornalista, scrittore e conduttore è noto per la sensibilità laica, espressa nel sostegno alle battaglie per l'autodeterminazione sul fine vita e in libri in cui affronta con taglio non confessionale tematiche religiose. x.com