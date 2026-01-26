Corona grida alla censura Ecco perché il giudice ha bloccato Falsissimo accogliendo il ricorso di Signorini

Recentemente, Fabrizio Corona ha denunciato una presunta censura da parte della giustizia, dopo che un giudice ha emesso una diffida e bloccato il programma Falsissimo, in cui Corona era coinvolto. La decisione è stata presa mentre l'ex paparazzo indagava su fatti di rilevanza, sollevando discussioni sulla libertà di espressione e il ruolo della giustizia nel controllo dell'informazione.

In rete Fabrizio Corona grida alla censura: "Un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti GRAVI. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi domani zittiscono voi". E invita tutti a fare "casino". Ragioni che, in altri termini, aveva espresso davanti al Tribunale Civile di Milano che però ha deciso di accogliere quelle di Alfonso Signorini, che aveva chiesto tutela contro la diffusione dei materiali usciti nei racconti di Falsissimo. Il giudice Roberto Pertile ha confermato l'esigenza di tutelare immediatamente i diritti lesi ed evitare un danno irreparabile, ordinando a Corona di ritirare ogni contenuto diffamatorio e privato riguardante Signorini dai propri canali social e dalle piattaforme di hosting.

