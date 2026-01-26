CORONA | ECCO FALSISSIMO SUL SISTEMA MEDIASET VOLETE FERMARMI? SPARATEMI!

Fabrizio Corona annuncia la prossima puntata di Falsissimo, che si concentrerà sul “sistema Mediaset” invece di temi inibiti dalla Procura di Milano. Attraverso un video, Corona invita a riflettere su questioni legate ai media e al loro funzionamento, mantenendo un tono sobrio e diretto. La puntata promette approfondimenti su aspetti spesso discussi nel mondo dell’informazione, senza sensazionalismi.

Con un lungo video, Fabrizio Corona annuncia l’uscita della nuova puntata di Falsissimo che non parlerà dei temi inibiti dalla Procura di Milano, ovvero del caso Signorini, ma del “sistema Mediaset”. DICHIARAZIONE DI FABRIZIO CORONA (da Instagram) Il GIUDICE del provvedimento d’urgenza ROBERTO PERTILE ha deciso di impedirmi di pubblicare qualsiasi contenuto che possa essere ritenuto diffamatorio nei confronti di SIGNORINI e mi ha ORDINATO di ELIMINARE i contenuti precedentemente pubblicati. Credo che quanto accaduto oggi debba preoccupare tutti voi, giornalisti e cittadini, perché se dovesse passare questo principio (contro il quale presenteremo immediatamente ricorso in appello), significherebbe che questo Paese non è più una DEMOCRAZIA, ma sta diventando una DITTATURA. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Fabrizio Corona ha commentato la decisione del giudice riguardo ai servizi di Falsissimo su Alfonso Signorini, affermando di essere disposto a tutto.

