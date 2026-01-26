corona bloccato dal giudice stop alla puntata di falsissimo su signorini

Il giudice civile Roberto Pertile ha sospeso la trasmissione del programma online

AGI - Il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini bloccando la messa in onda per stasera del programma online ' Falsissimo ' di Fabrizio Corona. Dovrà inoltre rimuovere i contenuti delle due puntate precedenti. Col provvedimento, viene ordinato a Corona "di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto Alfonso Signorini;??? vieta e inibisce Corona di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto di Signorini alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza".

Fabrizio Corona bloccato dal giudice. Stop alla puntata di Falsissimo su SignoriniIl giudice civile Roberto Pertile ha disposto il blocco della puntata di ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona, programmata per questa sera.

“Falsissimo” di Corona fermato dal giudice: stop a contenuti su Signorini, multa da 2mila euro al giornoIl giudice ha disposto il fermo di “Falsissimo” di Corona, imponendo la cessazione di tutti i contenuti relativi a Alfonso Signorini.

