Coppa del Mondo di Pista Lunga Giovannini è super in mass start | arriva uno splendido bronzo

Durante il weekend di Inzell si sono disputate quattro competizioni di velocità su ghiaccio, tra cui le prove di 500 metri, i Mass Start e i Team Sprint. Tra i risultati, spicca la prestazione di Giovannini nella gara di mass start, che si è aggiudicato un meritato bronzo. L'evento ha confermato l'interesse per la Coppa del Mondo di Pista Lunga, offrendo spunti di talento e competitività.

Inzell – In Germania sono andate in scena quattro competizioni, ovvero la seconda sessione del weekend sui 500 metri di entrambi i generi, le Mass Start e i Team Sprint. Come d’abitudine, le gare sono state frazionate tra Division A (riservata ai migliori atleti del ranking mondiale) e Division B (quella di carattere cadetto, che prevede la possibilità di essere promossi al livello assoluto dalla prova successiva). La copertina, per l’Italia, se l’è presa Andrea Giovannini, terzo nella Mass Start maschile. Il trentaduenne trentino delle Fiamme Gialle, che con questo risultato raggiunge i tre podi individuali in stagione e quota sedici in carriera, è riuscito a recuperare posizioni nell’ultimo giro di una gara caratterizzata dalla fuga vincente del ceco Metodej Jilek.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Europei di Pista lunga, Lollobrigida e Giovannini conquistano l’argento in mass start: è successo azzurroAi Campionati Europei di speed-skating su distanze singole a Tomaszow Mazowiecki, Lollobrigida e Giovannini hanno ottenuto la medaglia d’argento nel mass start.

