Coppa del Mondo del Panettone 2026 l' Irpinia c' è | Pompilio Giardino tra i dieci finalisti italiani

Anche l'Irpinia si prepara a essere grande protagonista della Coppa del Mondo del Panettone 2026, una delle competizioni più prestigiose dedicate al grande lievitato simbolo della tradizione artigianale. Sono stati ufficializzati i dieci finalisti italiani che rappresenteranno il Paese nella prossima edizione del concorso, vetrina internazionale di talento, tecnica e creatività. Tra i nomi selezionati spicca quello di Pompilio Giardino, maestro pasticcere che si distingue da anni per rigore, passione e una visione autentica del panettone artigianale. La sua ammissione tra i finalisti è il riconoscimento di un percorso costruito su ricerca delle materie prime, rispetto dei tempi naturali di lievitazione e una costante tensione verso la qualità assoluta.

Andrea Ceracchi, il pasticcere alla finale italiana della Coppa del Mondo del PanettoneAndrea Ceracchi, pasticcere della Pasticceria Maciste di Cori, è tra i finalisti italiani della Coppa del Mondo del Panettone.

