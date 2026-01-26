Contromano in autostrada per scappare dalla polizia | abbattuta anche la sbarra del casello

Un uomo è stato arrestato dopo aver percorso contromano l’autostrada per evitare un controllo di polizia, abbattendo anche la sbarra del casello. Durante l’intervento, sono stati sequestrati 3.450 euro in contanti e gioielli per circa 20mila euro, provenienti da una truffa ai danni di un’anziana di Fara Sabina. L’episodio evidenzia i rischi e le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida.

Andavano in giro con 3450 euro in contanti e gioielli per un valore totale di circa 20mila euro, frutto di una truffa messa a segno ai danni di una 80enne di Fara Sabina, in provincia di Rieti. La polizia stradale ha arrestato due napoletani per resistenza a pubblico ufficiale e truffa aggravata; uno di loro è agli arresti domiciliari, per l'altro c'è l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I truffatori sono stati bloccati dopo un lungo e pericoloso inseguimento in autostrada. Il loro veicolo procedeva a forte velocità lungo l'Autosole nonostante il traffico. Alla vista della polizia stradale, anziché fermarsi, hanno aumentato “il passo” e allo svincolo di Capua sono andati contromano abbattendo la sbarra del casello, percorrendo diversi chilometri fino alla zona industriale di Pignataro, dove hanno abbandonato l'auto per fuggire a piedi nelle campagne circostanti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

