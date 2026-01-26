Controlli antidroga fuori dalle scuole e nei giardini

Da questa mattina, in diverse aree della città, sono in corso controlli antidroga condotti da forze interforze. Le operazioni interessano principalmente zone ad alta frequentazione come scuole e giardini pubblici, con l’obiettivo di prevenire l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani e garantire la sicurezza urbana. Gli interventi proseguiranno nelle prossime ore, nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze di sicurezza della comunità.

Il dispositivo è coordinato dalla questura di Trieste. In campo polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Viale XX Settembre e Giardino pubblico attenzionati maggiormente Da questa mattina e in varie zone della città è in corso un dispositivo di controlli antidroga interforze. Coordinata dalla questura di Trieste, l'attività interesserà le aree antistanti di alcune scuole cittadine, oltre ad aree come il viale XX Settembre (con le unità cinofile della guardia di finanza, più un'autovettura in borghese) e il giardino pubblico de' Tommasini, dove opera il cane antidroga della polizia locale.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Controlli anti droga fuori dalle scuole: denunciati tre minorenni

